Cap-Vert: Ligue 1 - Dijon - Julio Tavares toujours absent

Le DFCO, qui possède 4 longueurs d'avance sur l'ASM, est en pleine difficulté. Les protégés de Dall'Oglio n'ont pris aucun point sur les 4 dernières journées de championnat, affichant 4 revers contre Lyon (0-3), à Strasbourg (3-0), à Amiens (1-0) et face à Lille (1-2). Privé de son meilleur buteur Julio Tavares (3 buts) en Principauté, Dijon aura toutes les peines du monde à glaner des points à l'extérieur où il n'a plus gagné depuis le 25 août dernier.

« On a récupéré hier Julio Tavares à l'entrainement mais il est trop juste pour Monaco. Frédéric Sammaritano est toujours out, Yoann Gourcuff aussi. Cela devrait durer encore deux à trois semaines pour Yoann. Kwon Chang-hoon a recommencé à trottiner sur un tapis adapté. C'est plus long que prévu pour Frédéric Sammaritano, Julio Tavares est dans les temps pour une déchirure, » a déclaré le coach dijonnais. Julio Tavares est touché aux adducteurs. Pour l'instant, il se contente de courir.

