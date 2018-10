Ile Maurice: Vol à Port-Louis - Il perd connaissance et se réveille à l'hôpital, dépouillé

Bonne nouvelle pour le ministre de la Jeunesse et des sports. Stephan Toussaint a été élu… Plus »

De son côté, la police n'a pas tardé à mettre la main sur deux suspects. Il s'agit de Alain Christ Jonathan Souci, 27 ans, et de sa compagne Marie Lindsay Ornella Bosquet, 29 ans. Ils ont été arrêtés par l'équipe de l'Anti-Robbery Squad Port-Louis Sud, menée par les sergents Ratinapoulle, Ramjun et les limiers Jeeavoo, Shibduth et Marisson. Les suspects sont passés aux aveux.

Toutefois, le quinquagénaire devait remarquer que ses effets personnels avaient été volés. Notamment, la somme de Rs 2 000 qui se trouvait dans une poche de sa chemise, sa carte de débit, un ticket de Loto et sa chaîne en or. Le tout est estimé à Rs 43 000.

