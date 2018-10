Ile Maurice: Arrivée des travailleurs engagés - Un «double hommage» rendu à Abhimanyu Unnuth

Bonne nouvelle pour le ministre de la Jeunesse et des sports. Stephan Toussaint a été élu… Plus »

D'où le lancement d'une exposition, ce vendredi, à la municipalité de Quatre-Bornes, qui se tiendra tout au long de l'année. «Nous serons présents dans les centres commerciaux, les centres de lecture et d'animation culturelle, dans les centres sociaux et communautaires.»

Cette année, explique le ministre Pradeep Roopun, une plus grande ampleur sera donnée à la commémoration de l'arrivée des travailleurs engagés, dans le cadre des 50 ans de l'Indépendance de Maurice. «Nous estimons que le gouvernement et l'Aapravasi Ghat Trust Fund doivent aller vers la population.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.