Ile Maurice: Sports - Le ministre Toussaint élu «Best Minister of Youth Affairs 2018»

Bonne nouvelle pour le ministre de la Jeunesse et des sports. Stephan Toussaint a été élu «Best Minister of Youth Affairs 2018» par l'International Youth Committee, ce vendredi 26 octobre. Stephan Toussaint a succédé à Yogida Sawmynaden au ministère de la Jeunesse et des sports l'année dernière. Ce dernier occupe désormais le poste de ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation.

Durant sa carrière, Stephan Toussaint a travaillé comme Education Officer, pendant 21 ans, au collège de Notre-Dame, à Curepipe. Le ministre était également actif sur le plan social.

Sur le plan politique, cela fait plus de 12 ans que celui qui quitte rarement ses chemises oranges est membre du parti MSM. Il a été élu lors des élections générales de décembre 2014 sous la bannière de l'alliance Lepep dans la circonscription n°17, Curepipe-Midlands. Stephan Toussaint avait récolté 15 497 voix.

Le ministre de la Jeunesse et des sports est père de trois enfants et est un passionné de lecture, de musique et de théâtre, entre autres. Il porte un grand intérêt au football et est fan de l'équipe de Liverpool. Aussi, il fait du jogging tous les jours...