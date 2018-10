Cote d'Ivoire: Chirurgie pédiatrique de l'Institut de cardiologie - La Fondation Ica recherche 223,4 millions FCFA pour son équipement

La Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abdjan (Fondation Ica) recherche 223 400 000 F Cfa pour l'équipement de la chirurgie pédiatrique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. C'est ce qui ressort de la 11e édition de son traditionnel dîner-gala dénommé la « Nuit du cœur » qui a eu lieu le 20 octobre 2018, au Golf Hôtel d'Abidjan.

Selon Nazaire Gounongbé, président du Conseil d'administration de cette Fondation, la prise en charge des cardiopathies infantiles congénitales ou acquises pose d'énormes difficultés du fait du manque d'équipements adéquats. « Cette situation est à l'origine de nombreux décès chez les enfants », regrette-t-il. D'où l'engagement en cette 11e édition de renforcer le plateau technique du service de la cardio-pédiatrie pour sauver plus d'enfants nés avec des maladies cardiaques.

« En Côte d'Ivoire, sur 5000 cas de malformations cardiaques enregistrés par an, 80% n'ont pas la possibilité d'être pris en charge, faute d'équipements adéquats. En effet, le diagnostic, le traitement et le suivi d'un enfant souffrant de cardiopathie exigent des équipements très sophistiqués et coûteux, de même qu'une équipe de professionnels. Pourtant, les maladies du cœur sont devenues un fléau national. Une intervention sur le plateau technique de la chirurgie pédiatrique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan permettra de sauver plus d'enfants nés avec des malformations cardiaques », soutient M. Gounongbé.

Dr Ablé Ekissi, directeur général de la Santé, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu à féliciter la Fondation Ica pour cette initiative qui vise à apporter un mieux-être aux populations. Selon lui, les soins impayés à l'Institut de cardiologie d'Abidjan sont de 50 millions F Cfa par an. Les besoins sont tels qu'un autre institut de cardiologie est en construction à Bouaké. C'est pourquoi il a plaidé pour une synergie d'action entre le corps soignant, les partenaires et la population.

Selon le représentant du ministre Aka Aouélé, cette cérémonie de bienfaisance s'inscrit dans la vision du gouvernement qui a fait de la santé une priorité, en mettant un point d'honneur sur le point 3 des Objectifs du développement durable (Odd).

« Après avoir célébré ses 10 ans l'année dernière, la Fondation a décidé, cette année, de parler au cœur à travers une levée de fonds pour équiper la clinique pédiatrique de l'Institut », a affirmé Mme Tié Bi Lou Tra, vice-gouverneure, représentant le gouverneur du District d'Abidjan, parrain de la soirée. Selon elle, le District d'Abidjan s'est engagé à contribuer à l'équipement de l'Institut de cardiologie, au cours de l'année 2019.

Allianz-Ci, sponsor officiel de la Fondation Ica et Orange-Ci ont aussitôt fait parlé leur cœur en offrant, 10 millions F Cfa, chacun, pour accompagner la Fondation du cœur dans ses actions.

Créée en 2007, la Fondation de l'Institut de cardiologie a déjà sensibilisé et dépisté plus de 26 000 personnes, plus de 1500 médecins et personnes ont été formés à la prise en charge de l'hypertension artérielle, plus de 1000 personnes formées également aux gestes qui sauvent. La Fondation a également investi 150 millions F Cfa dans la prise en charge des malades du cœur issus des couches défavorisées, plus de 88 millions F Cfa de médicaments et plus de 160 millions F Cfa d'équipements offerts à l'Institut de cardiologie d'Abidjan.