Cameroun: Dignitaires musulmans - L'appel à la neutralité des religieux

Au cours du point de presse donné hier à Yaoundé, les imams ont également félicité Paul Biya pour sa réélection.

La communauté musulmane nationale reconnaît les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun (CIDIMUC) félicite à cet effet le grand vainqueur de la présidentielle du 7 octobre dernier, Paul Biya.

Dans une déclaration solennelle lue hier après-midi sur le parvis de la Mosquée centrale de Yaoundé, à la Briqueterie, les dignitaires musulmans réunis autour du CIDIMUC invitent par conséquent « le peuple camerounais à faire davantage confiance aux institutions de la République et à les respecter ».

La prise de position du CIDIMUC intervient dans un contexte où certains candidats à la dernière élection refusent de se soumettre à la réalité des urnes donnée par les institutions de la République. Le CIDIMUC prend position pour saluer le travail d'un organisme indépendant comme Elections Cameroon qui a géré le processus électoral de bout en bout.

Ce qui a conduit « à une appréciation positive des pays amis du Cameroun et des organisations internationales ». Du haut de la Mosquée centrale de Yaoundé, non loin de leur siège, les dirigeants du CIDIMUC lancent un appel aux populations, aux imams et à tous les au tres dignitaires religieux.

Il est demandé à ces derniers « d'être neutres et de prier davantage pour la paix et la sérénité en cette période post-électorale, période historique de la nation, et à continuer à sensibiliser le peuple à plus de vigilance, de tolérance et à la préservation du climat de paix et de vivre ensemble ». Le prophète Mohamed ne dit-il pas que « le désordre dort et Dieu interdit à quiconque de le réveiller » ?

