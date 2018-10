Algérie: Bedoui appelle à consacrer et à transmettre la culture de la paix aux générations montantes

Auparavant, les deux ministres, Bedoui et Temmar, avaient inspecté la mini-zone d'activités dédiées aux jeunes porteurs de projets et remis des attestations d'attribution de lots de terrain au profit de 108 jeunes investisseurs.

Rappelant les propos du coordinateur résident du Système des Nations unies en Algérie qui avait exprimé, en marge de la cérémonie de célébration de la Journée des Nations unies, sa "satisfaction" quant aux efforts déployés par l'Algérie pour la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD), M. Bedoui a attesté que ces efforts déployés dans le développement et la modernisation "s'inscrivent dans la durée et profitent à l'ensemble des citoyens dans les différentes wilayas du pays".

Il a, dans ce contexte, exhorté les forces vives de la nation à promouvoir la culture de la paix dans toutes ses dimensions, social et culturel notamment, et à transmettre ces valeurs "à travers des actions aux futures générations."

Rappelant les sacrifices consentis pour le recouvrement de la stabilité du pays, au cours d'une rencontre tenue avec les représentants de la société civile à l'université Mohamed Khider, M. Bedoui, accompagné du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé que "l'Algérie œuvre pour son développement dans la paix et la consécration des valeurs du vivre ensemble et d'entraide et se tourne sereinement vers l'avenir et le développement".

Biskra — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé jeudi à Biskra à consacrer la culture de la paix et à la transmettre aux générations montantes.

