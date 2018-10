Algérie: Semi-marathon d'Alger - 850 coureurs présents à la 7e édition

Alger — 850 coureurs étaient au départ vendredi de la 7e édition du semi-marathon d'Alger, organisé à l'esplanade de la forêt Bois-des-cars (Dély-Ibrahim) sous le thème : " Bien être, sport et santé".

Ce rendez-vous, qui a regroupé des personnes non affiliées à un club ou une association structurée, a été organisé par l'agence Pro Organisation, en collaboration avec la Fédération algérienne du sport pour tous (FAST).

"C'est une véritable fête pour nous. Nous avons eu 2500 inscrits, mais au départ, il y'a eu 850 coureurs toutes catégories confondues. Il y'a eu des athlètes de 10 nationalités, résidant en Algérie. C'est très important. Je pense que nous avons progressé en matière d'organisation. Les conditions climatiques étaient idéal avec cette belle journée ensoleillée", a affirmé à l'APS Abdelmajid Rezkane, manager général de l'agence.

Le semi-marathon d'Alger, disputé sur une distance de 12 km, a été marqué par la participation de toutes les catégories d'âge, aussi bien chez les messieurs que chez les dames. Le coup d'envoi de la course a été donné à proximité de l'Université de Dély-Brahim, sur les hauteurs de la capitale.

Lire aussi: Une nouvelle nomenclature des activités exercées au sein des maisons de jeunes

"Il faut préciser que le choix porté sur la distance de 12 km avait pour objectif de permettre à tout le monde de courir et surtout de terminer la course. S'il y'a eu 21 km, la majorité des coureurs auraient certainement trouvé des difficultés. Nous allons réfléchir pour organiser deux épreuves en même temps en vue de la prochaine édition, toujours à Dély-Brahim. Notre manifestation va dans intérêt du sport, la jeunesse, et le pays", a-t-il conclu.

A la fin de la compétition, le classement a été établi en fonction du sexe et surtout de la catégorie d'âge : 18-30 ans, 31-40 ans, 41-50 ans, 51-60 ans, et 61 ans et plus. Les vainqueurs ont eu droit à un bon d'achat de 10.000 dinars chez l'un des sponsors de cet événement, en plus d'un smartphone.

Le semi-marathon d'Alger reprend ainsi ses droits après trois années d'arrêt. La précédente édition s'était déroulée le 19 octobre 2015, organisée en solidarité avec les enfants trisomiques.

Classement général :

1- Ziar Ali

2- Benamar Abdelbaka

3- Kahila Khaled.

Classement par catégories (messieurs) :

18-30 ans : Asnouni Hocine

31-40 ans : Benaziza Hocine

41-50 ans : Zanane Samir

51-60 ans : Merouane Braham

61 ans et plus : Laddada Mustapha

Classement par catégories (dames) :

18-30 ans : Moumeni Kahina

31-40 ans : Ettayeb Amina

41-50 ans : Defous Sonia

51-60 ans : Bouziani Cherifa

61 ans et plus : Harkat Zoulikha.