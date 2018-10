Algérie: Saisie d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov à Tamanrasset

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi jeudi à Tamanrasset un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche un détachement de l'Armée Nationale Populaire a saisi, le 25 octobre 2018, (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et (02) chargeur de munitions à Tamanrasset/6 RM, alors qu'un autre détachement a arrêté (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt /2 RM", précise le communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, a saisi à Ain Guezzam/6 RM, (06) véhicules tout-terrain, (06) détecteurs de métaux, (06) marteaux piqueurs, (07) motocyclettes, (02) groupes électrogènes, (01) paire de jumelles, (750) grammes de dynamite, et (51) tonnes de denrées alimentaires.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, ont saisi (45,100) kilogrammes de kif traité et une somme d'argent de (33.200) DA à Constantine/5 RM et ont déjoué des tentatives de contrebande de (8.316) litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa, El-Taref/5eRM. De même, (92) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été intercepté Ain Guezzam/6 RM, El-Guazaouet, Mostaghanem et Ain Témouchent/2 RM, ajoute la même source.