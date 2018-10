Algérie: Alger - Près de 4 milliards de dinars de marchandises non facturées

Concernant le contrôle de qualité et de répression de la fraude, 59.910 interventions ont été effectuées suite auxquelles 7.826 PV ont été dressés pour lesquelles le commerçant contrevenant fera l'objet de poursuites judiciaires. 204 propositions de fermeture pour infraction de qualité et de répression de la fraude ont été formulées, ajoute la même source.

Les produits alimentaires consommables saisis par les agents de contrôle pour des pratiques commerciales (non facturation, absence de registre de commerce et autres) sont remises à des structures à prestations publiques, alors que les produits impropres à la consommation sont détruits conformément aux mesures appliquées, a-t-il indiqué.

Lors du contrôle des différents espaces commerciaux à Alger durant la période suscitée, près de 12 tonnes de produits alimentaires ont été saisis, en plus de 26 kg de produits industriels: détergents et cosmétiques et autres.

Dehhar Layachi, représentant de la direction a précisé que près de 4 milliards de DA de marchandises non facturées ont été saisies dans les différents marchés, locaux et espaces commerciaux à Alger du début de l'année jusqu'au mois de septembre, ajoutant que le nombre des contraventions a atteint 4.581.

Alger — Près de 4 milliards de dinars de marchandises non facturées proposées à la vente dans les différents locaux et espaces commerciaux de la wilaya d'Alger ont été saisies par les agents de contrôle de la direction du commerce de la wilaya durant les neuf derniers mois, a indiqué jeudi une source de la direction.

