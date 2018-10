Algérie: Le pillage par des sociétés néo-zélandaises du phosphate sahraoui entrave le processus de paix onusien

- Le représentant du Front Polisario en Australie, Mohamed Fadel Kamal a appelé, jeudi, les sociétés néo-zélandaises impliquées dans le pillage du phosphate sahraoui à cesser leurs activités qui sont en violation des lois internationales et entravent "le processus de paix de l'ONU et encourage le régime marocain à poursuivre son occupation illégale du Sahara Occidental".

Saluant la position du gouvernement néo-zélandais en soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et son rôle positif lors de son mandant au Conseil de sécurité, le représentant du Polisario a toutefois condamné les activités des sociétés néo-zélandaises qui exploitent illégalement le phosphate sahraoui, soulignant que ces firmes sont "restées les seules à être présentes sur le terrain après le retrait de toutes les sociétés occidentales", se trouvant ainsi dans "une situation peu enviable".

Le représentant du Front Polisario intervenait dans le cadre d'une conférence organisée par l'Institut néo-zélandais des relations internationales, sous le thème "le Sahara Occidental, dernière colonie de l'Afrique : rôle des richesses naturelles dans la persistance de l'occupation".

La conférence a vu la présence d'ambassadeurs accrédités en Nouvelle Zélande, des magistrats, des académiciens, des journalistes et des responsables de l'ONU en Nouvelle Zélande, ainsi que des membres du Mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui et un grand nombre de d'étudiants et universitaires.

Le représentant du Front Polisario a évoqué, dans son intervention, les phases de la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et les résolutions des Nations Unies et de la Cour internationale de justice (CIJ) qui ont affirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, a indiqué, jeudi, l'agence de presse sahraouie (SPSRASD).

Dans ce cadre, le conférencier sahraoui a rappelé l'occupation marocaine qui était un viol flagrant de la charte de l'ONU et ses résolutions sur la décolonisation du Sahara Occidental, braquant la lumière sur les souffrances du peuple sahraoui dues à l'occupation de son territoire et la violation de ses droits et à son exode.

Concernant le pillage des richesses naturelles sahraouie, M. Fadel a estimé que l'implication de ces sociétés "porte préjudice à la réputation de la Nouvelle-Zélande, peuple et gouvernement".

"Le pillage du phosphate sahraoui par les sociétés néo-zélandaises entrave le processus onusien de la paix et encourage le régime marocain poursuivre son intransigeance et son occupation illégale des territoires sahraouis", a avancé le diplomate sahraoui, appelant ces firmes à mettre fin à ce pillage contraire aux règles du droit international.

Le représentant du Front Polisario en Australie poursuit sa visite en Nouvelle-Zélande où il s'est entretenu avec des hauts responsables au ministère des Affaires étrangères, des membres de la commission des relations étrangères, de la défense et du commerce au Parlement, ainsi que des membres du groupe d'amitié parlementaire avec le Moyen-orient et l'Afrique.