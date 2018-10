Soudan: Le ministre d'État aux Affaires étrangères rencontre le directeur de la FAO

Rome — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Osama Faisal, a rencontré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), José Cristiano da Silva en marge de sa participation à la deuxième session de la Conférence ministérielle italo-africaine.

Le ministre d'État a indiqué que les fonctions du ministère de la Coopération internationale avaient été transférées au ministère des Affaires étrangères et que des investisseurs de divers pays souhaitaient investir dans le secteur agricole, notamment le Brésil (pays du directeur général de la FAO). Indiquant que le Soudan connaît une grande mobilité économique, l'accent étant mis sur l'augmentation de la production et de la productivité, l'utilisation de technologies modernes telles que (semences hybrides) et le développement de la production animale, qui vise à exporter de la viande vivante et traitée.

Pour sa part, le Directeur général de la FAO a salué les efforts déployés par le Gouvernement pour promouvoir la paix et la sécurité, qui jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et ouvrent la voie au développement.

Il fait allusion que le Soudan a la capacité d'aider la FAO à éliminer la faim ainsi que son rôle essentiel dans les mondes arabe et africain, ajoutant que la FAO n'épargnera aucun effort pour fournir l'appui technique et technique nécessaire aux domaines du changement climatique, qui est devenu un défi non seulement pour les pays en développement, mais également pour les pays développés.