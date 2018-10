Soudan: Le député du Soudan présente ses lettres de créance à la FAO

Pour sa part, Cristiano da Silva a salué la coopération entre les deux parties, remerciant le Soudan d'avoir accueilli la réunion de l'Organisation 'FAO' pour la région africaine à Khartoum en février dernier, saluant les efforts conjoints des deux parties dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine de la lutte contre les épidémies et les maladies animales, qui ne connaît pas de frontières.

L'Ambassadeur a apprécié la coopération démontrée par la FAO avec le Soudan au cours de la période écoulée, appelant à une coordination accrue et à des efforts concertés entre les deux parties afin de maximiser l'énorme potentiel agricole dont jouit le Soudan d'une part et l'assistance technique, scientifique et matérielle fournie par l'Organisation de l'autre part.

Copyright © 2018 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.