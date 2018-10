Algérie: Trois journalistes en détention préventive

Ces plaintes font suite à des révélations sur les liens entre le patron de presse et des hommes politiques. Révélations publiées sur la page Facebook du cyberactiviste Amir.dz et relayées dans les médias algériens.

La police les avait arrêtés en début de semaine : lundi soir, le directeur des sites d'information Algérie Direct et Dzair Presse, Adlène Mellah, était placé en garde à vue. Le lendemain, c'était au tour d'Abdou Semmar et Merouane Boudiab, du site Algérie Part.

Les trois journalistes ont comparu hier devant le tribunal, avant d'être inculpés et placés en détention préventive. Ils risquent entre deux mois et cinq ans de prison selon les faits qui leur sont reprochés.

