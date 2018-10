Sud-Soudan: Violences de guerre au Soudan du Sud - Salva Kiir accuse des «forces externes»

Par ailleurs, le gouvernement sud-soudanais a libéré cinq nouveaux prisonniers politiques. Parmi eux notamment, l'ancien gouverneur d'opposition Lokidor Lochapio, qui avait été enlevé en décembre dernier. Les anciens prisonniers et défenseurs des droits de l'homme affirment que beaucoup d'autres détenus politiques sont encore incarcérés. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, 24 prisonniers d'opinion avaient été relâchés il y a une semaine. Ces libérations font suite à l'accord de paix signé le mois dernier entre pouvoir et opposition.

Salva Kiir dit en tout cas avoir pardonné à ses ennemis, et accuse ses adversaires de tous vouloir devenir présidents. Or il répète plusieurs fois que seuls les électeurs peuvent lui demander de partir. Des propos laissant deviner une candidature à sa propre succession.

Le président du Soudan du Sud estime que lui et ses hommes n'ont rien à se reprocher. Déclaration de Salva Kiir dans une interview accordée jeudi 25 octobre à la chaîne kényane Citizen TV. Face aux multiples atrocités commises durant la guerre qui dure depuis 2013 dans son pays, le chef de l'Etat sud-soudanais affirme qu'il est innocent. Et il se dit confiant en ce qui concerne le processus de paix après l'accord signé le mois dernier avec ses opposants, parmi lesquelles Riek Machar.

