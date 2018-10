Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Sa kriminel kinn touy Ritesh Gobin pa vo pou viv lor sa later»

En sortant de Camp-Diable et avant d'arriver à Rivière-des-Anguilles, on traverse le hameau de… Plus »

Quant au MMM, ce parti est en mille morceaux, souligne le président du MSM. Et contrairement à Paul Bérenger qui ne cesse de clamer que les Mauves sont plus forts que jamais, la vérité c'est que «MMM pli feb ki zamé».

D'ailleurs, ajoute-t-il, si le MSM n'avait pas repris le pouvoir en 2014, «manzé pa ti pou éna Moris. À chaque fois que le MSM est au pouvoir, le pays progresse. Dan MSM éna disciplinn, travay». Ce qui fait dire à Showkutally Soodhun : «Twa Ramgoolam, to pou koné twa. To pou payé.»

Le leader du MSM est aussi revenu sur la circulation, sur les réseaux sociaux, d'une photo de son épouse Kobita Jugnauth. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins que d'une campagne «zet labou» orchestrée par ceux qui n'ont «aucun argument» face au travail qu'accomplit le gouvernement. «Pé met fosté lor mo fami. Lahont lor zot.» Et Pravind Jugnauth de lancer une mise en garde. «Mo koné kisanla sa. Mo pou manz ar zot.»

