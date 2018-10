Ile Maurice: Il prétend être un fonctionnaire et harcèle des jeunes filles au téléphone

En sortant de Camp-Diable et avant d'arriver à Rivière-des-Anguilles, on traverse le hameau de… Plus »

Elle aurait reçu un nouvel appel sur son portable de la même personne. Elle a de nouveau raccroché mais les appels ont continué de plus belle. La collégienne n'a eu d'autre choix que d'alerter ses proches. Ces derniers, impuissants devant une telle situation n'ont su comment réagir. Le père a décroché le téléphone de sa maison et a éteint le cellulaire de sa fille avant de porter plainte au poste de police de Rose-Belle.

La psychose a commencé au début de la semaine dernière. Ce faux fonctionnaire ciblerait des filles qui sont âgées entre 13 et 16 ans, selon les parents. Il se fait passer pour un officier du ministère de l'Éducation et souhaite parler aux adolescentes au sujet de cas de violence dans les écoles. Il leur aurait demandé le collège qu'elles fréquentent ou encore leur numéro de portable. Ce après quoi, il leur poserait des questions sur leur vie privée, en leur demandant ce qu'elles font sous la douche.

