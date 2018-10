Ile Maurice: Bobby Hurreeram vs Mahen Jhugroo - énième coup de froid

En sortant de Camp-Diable et avant d'arriver à Rivière-des-Anguilles, on traverse le hameau de… Plus »

Ce jour-là, Mahen Jhugroo a été aperçu à Mahébourg, allant sans doute à une autre cérémonie. Invité à donner son point de vue sur ses relations avec Bobby Hurreeram, le ministre du Logement et des terres a simplement dit que c'est son colistier et qu'il ne veut rien dire sur lui.

Sur la plaque commémorative sont juste inscrits les noms des ministres Anwar Husnoo et Fazila Jeewa-Daureeawoo et de Bobby Hurreeram. Mahen Jhugroo brillait par son absence lors de cette cérémonie. Le député Ritish Ramful était présent. Le 4e député de Mahébourg- Plaine-Magnien, Thierry Henry, pris ailleurs, avait présenté ses excuses.

Au n°10 (Grande-Rivière-Sud-Est-Montagne-Blanche), Sudhir Sesungkur et Sunil Bholah sont à couteaux tirés. Et au n°12 (Mahébourg- Plaine-Magnien) non plus, tout n'est pas rose entre Bobby Hurreeram et Mahen Jhugroo. Il semble d'ailleurs qu'au cours des dernières semaines, leus relations se sont détériorées.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.