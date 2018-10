Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Des jeunes ivoiriens créent une application dédiée à la location de véhicules

Moins de deux semaines après les municipales qui ont vu le RHDP remporter 92 mairies sur 200 et 18 des 31… Plus »

A l'en croire, « Mobili » réduit l'ensemble des risques usuels de la location de véhicules en Afrique grâce à la digitalisation et une application disruptive. « Mobili-Corp. » qui travaille en collaboration avec plusieurs parcs autos et propriétaires, propose une gamme de véhicules en très bon état, rassure Ahoussou Philippe.

Et d'ajouter: « c'est de cette observation qu'est née l'application « Mobili » pour rétablir la confiance entre le propriétaire et le locataire, et rassurer le dernier cité pendant la durée de la location ».

