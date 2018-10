Ile Maurice: Il était une fois Château Bénarès

Au n°10 (Grande-Rivière-Sud-Est-Montagne-Blanche), Sudhir Sesungkur et Sunil Bholah sont à couteaux… Plus »

Le patelin compte plus d'une centaine de maisons, un village hall qui ouvre ses portes les après-midi pour des activités, un jardin d'enfants pas aussi bien entretenu et un terrain appartenant à la propriété Bénarès, qui est utilisé comme terrain de football. Sinon, nous confient les habitants, l'endroit ne dispose pas que du château seulement, quelques infrastructures s'y trouvent toujours, dont un vieux moulin, celui de Bénarès, dont les bâtiments sont utilisés pour abriter des bureaux.

Patrick Savrimootoo confie que quelques années plus tôt, certaines personnes n'hésitaient pas à se livrer à des activités louches à cet endroit. Toujours est-il que les habitants et les membres du conseil du village ont pu y mettre un frein.

L'entrée du village est toujours aussi belle, avec les arbres tout au long de la route. De plus, les habitants semblent aimer cultiver de belles fleurs et autres fougères car devant chaque porte on en retrouve. Après avoir marché pendant une quinzaine minutes, on se retrouve devant le fameux château. À côté duquel se trouve l'ancienne école primaire maintenant convertie en centre polytechnique.

En sortant de Camp-Diable et avant d'arriver à Rivière-des-Anguilles, on traverse le hameau de Château Bénarès, un de ces endroits du Sud qui suscitent plein de curiosité.

