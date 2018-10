Cote d'Ivoire: Trafic d'espèces protégées - Un trafiquant arrêté avec en sa possession de 150 Kg d'écailles de pangolin

Plus de 150 kg d'écailles de pangolins. Tel est le poids total saisi par les autorités ivoiriennes avec l'appui technique du projet Eagle-Côte d'Ivoire, le 19 octobre 2018, au Plateau-Dokui, un quartier situé à Abidjan-nord.

Un trafiquant majeur spécialisé dans le trafic illicite d'écailles de pangolins a été mis aux arrêts, 19 octobre 2018, à Abidjan-Plateau Dokui. Les autorités ivoiriennes avec l'appui technique du projet Eagle-Côte d'Ivoire l'ont arrêté avec en sa possession plus de 150 Kg d'écailles de pangolins.

Le trafiquant a été transféré au parquet d'Abidjan, le mercredi 24 octobre 2018. Il risque 12 mois de prison ferme s'il est reconnu coupable. 12 mois maximum de peine de prison et assortie d'une amende allant de 3000 à 300.000 Francs CFA si l'on se réfère à l'article N°65-255 du 4 août 1965 relatif à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse.

Une peine insignifiante si l'on compare la loi faunique ivoirienne à celles des pays comme le Cameroun, le Congo et la Guinée Conakry qui ont des peines alourdies à 5 ans de prison ferme avec des amendes conséquentes et prison à vie au Kenya. Il faut noter que la loi faunique actuelle en Côte d'Ivoire est en révision, et devra connaitre un alourdissement des peines de prison et des amendes très prochainement.

Il faut signaler que l'opération d'arrestation a été menée par l'Unité de lutte Contre la criminalité Transnationale organisée (Uct) avec l'appui technique du projet Eagle-Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un projet spécialisé dans la lutte contre le trafic d'espèces protégées qui aide également le gouvernement dans la lutte contre la criminalité faunique. Et la mise en application effective des lois sur les espèces protégées dans le pays.

Dans le cas présent, attiré par le gain facile, le trafiquant a incité des braconniers à abattre de manière massive des pangolins en vue de mettre à sa disposition des écailles qu'il écoule illégalement vers le marché asiatique. Le trafiquant arrêté était impliqué dans les arrestations de juillet 2017 en contribuant à hauteur 600kg dans les 3000kg qui avaient fait l'objet de saisie avec le réseau de Yao Kouassi Sébastien démantelé par l'Uct avec l'assistance technique d'Eagle-Côte d' Ivoire. Il est également auteur de plusieurs ventes de kilogrammes d'écailles de pangolin à des gros trafiquants internationaux chinois présents dans le pays.

C'est le lieu de rappeler que le pangolin est classé espèce sauvage intégralement protégée en danger d'extinction à la suite de la Cop CITES 2016. En janvier 2017, plus de 5 tonnes d'écailles ont été saisies au Cameroun avec l'assistante technique de l'Ong LAGA, la représentation locale du réseau Eagle. Le 5 septembre 2018, ce sont plus de 8 tonnes saisies au Vietnamien, une cargaison qui provenait du Nigeria, le principal pôle d'attraction du trafic.

Il faut souligner que la Côte d'Ivoire fait partie également des pays d'Afrique de l'Ouest où le trafic d'écailles de pangolin bat son plein. En témoigne plusieurs saisies d'écailles de pangolin au cours de ces dernières années dans le pays. Trois (3) tonnes et 578 kg d'écailles du même animal avaient été saisis respectivement en juillet 2017 et en janvier 2018 où d'ailleurs trois ressortissants asiatiques notamment un chinois, et deux vietnamiens ont été arrêtés. Et cela, dans une vaste opération lancée par l'Uct avec l'appui technique du projet Eagle-Côte d'Ivoire.

A noter que les résultats obtenus par la Côte d' Ivoire en termes de lutte contre le trafic des espèces protégées montrent que le gouvernement intensifie ses efforts pour éradiquer ce phénomène et faire appliquer la loi faunique.