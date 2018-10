Congo-Brazzaville: Criminalité dans la ville océane - Vingt malfaiteurs présentés à la presse

En majorité jeunes et de nationalité congolaise, les présumés coupables ont été présentés le 26 octobre par les services de police judiciaire des départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Les services de police ont indiqué que les hors la loi arrêtés appartiennent à diverses bandes criminelles qui opèrent à travers les quartiers de Pointe-Noire, dont les groupes Boom à l'étranger, les Américains, les Arabes et autres. Ils sont présumés coupables de plusieurs infractions, à savoir le vol de divers biens de valeur et d'importantes sommes d'argent appartenant à autrui, le vol à mains armées, le viol en série, la violence et voie de fait à l'endroit d'un enfant âgé de 5 ans, la séquestration de mineur, etc.

Parmi ces bandits figurent Dany Grâce Mboungou Matondo Mouyabi alias agent blendé, Pouena Mampassi alias Dada, Kiakanou Ondélé alias Capo, Borel Itoua (de nationalité centrafricaine), Rivel Ngapaka et Rody Mpelé.

Interrogés par la presse, Dany Grâce Mboungou Matondo Mouyabi et Rivel Ngapaka, respectivement interpellés pour meurtre, violence et voie de fait sur mineur, ont reconnu chacun les faits. « Je suis responsable de certains meurtres de quelques personne dans la ville, souvent c'est moi qui commandite les combats qui opposent fréquemment les lycéens de Poaty -Bernard à ceux de Victor-Augagneur » a affirmé Dany Grâce Mboungou Matondo Mouyabi.

Le colonel de police, André Mankassa, chef de service de la police judiciaire au Kouilou et à Pointe-Noire, a invité les habitant de la ville à mieux collaborer avec ses services. «Il n'y a pas de bonne police sans une bonne collaboration avec la population, ainsi conformément aux orientations de la hiérarchie en général et celles de la direction départementale de la police au Kouilou et à Pointe-Noire en particulier, les habitants de Pointe-Noire et du Kouilou doivent continuer à avoir confiance aux services de police qui travaillent nuit et jour en vue de veiller à la sécurisation des personnes et de leurs biens dans ces départements » a-t-il rappelé.

Certain de ces malfrats sont des récidivistes et des repris de justice. Les objets volés saisis sont, entre autres, un poste téléviseur, des ordinateurs, des trousseaux de clés, des machettes et des sommes d'argent estimées à trois millions et neuf cent quatre-vingt mille francs CFA.

C'est à la suite d'une pétition formulée par des habitants et des responsables de certains quartiers de la ville que la police a réussi l'interpellation de ces bandits.