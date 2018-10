Cote d'Ivoire: Equipements intelligents - L'entreprise Lynays propose des coffrets pour améliorer le cadre de vie

Le coffret électrique intelligent, le coffret hydro intelligent et le TGE10. Ce sont les trois solutions proposées, le mercredi 24 octobre par Emmanuel Yéo, directeur général de Lynays, une entreprise spécialisée dans les terminologies de gestion intelligente des mouvements d'énergie, également des mouvements d'eau potable.

Ces trois solutions innovantes, selon M. Yéo, permettent permet d'améliorer le quotidien des populations, parfois confrontées à la gestion efficace de l'énergie ou à son accès. « S'il n'y a pas de gestion intelligente on aura du mal à satisfaire la demande des populations », a-t-il indiqué.

En effet, au cours de cette cérémonie, le président de l'Association Ivoirienne des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétiques (Aienr), Edi Boraud a soutenu l'initiative prise par cette entreprise. Il a par ailleurs clamé que d'ici 2020 il serait impératif que les logements soient dotés d'équipements intelligents (énergie renouvelable etc), dans la mesure où l'internet des objets sera le nouveau mode de vie.

Cette idée a été appuyée par le directeur de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Kouamé Kouamé Michel. Qui représentait le ministre Bruno Koné. Pour lui, il est important d'avoir une application pratique sur les bâtiments intelligents qui sera une solution contre la cherté de la vie. Car, le secteur du bâtiment est l'un des plus gros consommateurs d'énergie.

C'est donc dans le souci de coordonner et d'automatiser les équipements électriques des bâtiments, que Lynays propose ses solutions. « le coffret électrique intelligent est un coffret de gestion intelligent des mouvements d'énergie qui permet de rendre votre compartiment (immeuble, bâtiment, cité... ) sécurisable et d'atteindre des réduction d'énergie substantielle allant de 10 à 50% ; Il y a aussi le coffret hydro intelligent qui permet de gérer efficacement votre eau potable, d'optimiser et de payer des factures moins cher et de consommer moins. Cela contribue également l'autosuffisance en eau potable . La troisième solution est le TGE 10, qui est l'usage du téléphone dans la gestion de l'énergie et de l'eau (utiliser voter téléphone pour piloter les consommateurs d'énergie et même les robinets, fermer des vannes, allumer la télé, le split ou l'éteindre) », a expliqué Emmanuel Yéo.