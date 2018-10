Sénégal: Ben Guerir - Ouverture d'une conférence internationale sur l'eau, l'agriculture et les villes résilientes

Ben Guerir (Maroc), 26 oct APS) - La question de l'eau et de l'agriculture, liée à la problématique de la résilience des villes africaines, est au menu d'une conférence internationale sur le climat, ouverte vendredi à l'université polytechnique Mohamed 6 de Ben Guerir, au Maroc, a constaté l'envoyée spéciale de l'APS.

Des experts, économistes, universitaires, représentants d'organisations internationales, des membres de groupes de réflexion ainsi que des acteurs des secteurs de l'eau et de l'agriculture participent à cette rencontre.

Elle enregistre de même la participation de représentants des collectivités territoriales et de la société civile, dans le but de "faire avancer le débat scientifique" sur la question de l'adaptation au changement climatique et des méthodes de suivi et évaluation

Intervenant à l'occasion de cette rencontre prévue pour deux jours (du 26 au 27), ces différentes personnalités ont débattu de problématiques jugées majeures, en lien avec le réchauffement climatique notamment, les métriques et les techniques à mettre en œuvre pour arriver à de bonnes mesures d'adaptation.

Selon Driss Ouazar, président de la conférence, "l'eau, tributaire du climat, est une ressource rare dans nos régions", l'absence de pluies entraînant "des effets sur tous les secteurs comme l'agriculture".

"Il y a un risque" relevant de cette situation, a prévenu le chercheur de l'Institut international de la recherche sur l'eau du Maroc, ajoutant : "L'aspect adaptation a une métrique qui dépend du secteur de l'eau, l'agriculture. Au cas où il y a une grande pénurie d'eau, il faut voir comment s'adapter".

Il souligne qu'à cet égard, "la métrique de l'adoption va dépendre des infrastructures publiques tels que les barrages, les stations de traitement, de dessalement de l'eau de mer, le réseau routier, la communication, entre autres".

"Les autres aspects sont liés à la création de richesse à travers l'innovation, l'économie de l'eau, mais également l'apport des zones côtières en termes de ressources hydriques", a indiqué Driss Ouazar.

D'après Driss Ouazar, l'adaptation "est désormais reconnue comme un moyen important et inévitable d'assurer la préservation et le développement de divers secteurs socio-économiques sensibles au climat".

"Les objectifs d'adaptation établis ne peuvent cependant pas être atteints sans des techniques appropriées et des outils adéquats pour suivre et évaluer leur exactitude et leur efficacité. D'autant que les donateurs internationaux et les mécanismes de financement exigent de plus en plus des méthodes spécifiques pour évaluer le succès des activités d'adaptation", fait valoir le président de la conférence