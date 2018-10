Sénégal: Attaque contre le mouridisme - Des mouvements et associations islamiques expriment leur "amertume"

Dakar — La Coordination des mouvements et associations islamiques du Sénégal a fait part de "amertume" suite à la diffusion d'une vidéo contenant des "propos indécents à l'encontre de la communauté mouride".

"C'est avec amertume et regret que la Coordination des mouvements et associations islamiques du Sénégal a été informée de l'existence de vidéos diffusées par un web TV de la place dans laquelle la communauté mouride du Sénégal est tournée en dérision, à travers une série de reportages appelée +Wadial Magal+", peut-on lire dans une déclaration transmise à l'APS.

La Coordination des mouvements et associations islamiques du Sénégal juge "inconcevable dans un pays comme le Sénégal, donné en exemple partout dans le monde pour son harmonie et sa cohabitation pacifique, que des gens se lèvent pour agir de sorte à ternir cette image".

La coordination estime que "les communautés religieuses toutes obédiences confondues et organisations islamiques qui composent le Sénégal, méritent respect et déférence de la part de tous, pour le rôle oh combien important qu'elles jouent, dans le développement humain et social, la stabilité et la cohésion nationale".

La liberté d'expression "n'étant pas synonyme d'anarchie", la Coordination soutient que "les autorités publiques sont interpellées en toute responsabilité et avec intelligence à mettre fin à ses dérives condamnées fortement par les organisations islamiques du Sénégal".

"Aussi, il leur est demandé de communiquer dans ce genre de situation en toute responsabilité, et d'éviter les amalgames et insinuations hideuses et non fondées", lit-on dans la déclaration.