Sénégal: Séminaire de formation sur la sécurité sanitaire des aliments, mardi

La formation permettra aussi de "présenter les différentes approches et des outils pratiques pour améliorer les capacités AP aux niveaux national, régional et international, en incluant notamment la surveillance et les méthodes prospectives pour la détection précoce des événements, la vérification et l'évaluation des menaces ainsi que la communication d'alertes aux décideurs".

Le séminaire vise principalement à "accroitre la compréhension des systèmes d'Alerte Précoce (AP) et de leur pertinence pour l'amélioration des systèmes nationaux et régionaux de contrôle des aliments par les parties prenantes des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments (SNSSA)".

Cet atelier qui démarre à partir de 8h est organisé dans le cadre du projet "Amélioration des capacités de surveillance intégrée et de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal et au Burkina Faso", indique un communiqué reçu de la FAO.

Dakar — Un séminaire de formation et de développement de capacités de surveillance intégrée en matière de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal et au Burkina Faso se tiendra du mardi 30 octobre au vendredi 2 novembre à l'Hôtel Pullman à Dakar, a appris l'APS.

