Libye: Le maréchal Haftar lance une nouvelle opération dans le Sud libyen

Malgré les déclarations des deux pouvoirs de l'Est et de l'Ouest libyen, rien n'a été fait pour y installer efficacement la sécurité. Khalifa Haftar a mené quelques raids aériens contre des positions de la rébellion tchadienne soupçonnée de soutenir des extrémistes. Mais sa présence sur le terrain est restée timide.

Le Sud libyen est un vaste territoire désertique avec des frontières ouvertes sur cinq pays, propices aux trafics. Depuis 2011, c'est une zone instable dans laquelle les trafiquants et groupes armés provenant des pays voisins côtoient les migrants et les jihadistes.

Le maréchal Khalifa Haftar a lancé le 25 octobre une nouvelle opération dans le sud du pays nommée « bassin de Mourzouk ». Selon le porte-parole de l'armée nationale libyenne dirigé par l'homme fort de l'Est libyen, elle vise à limiter la puissance des groupes armés étrangers, notamment des bandes armées tchadiennes et soudanaises.

