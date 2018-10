Ile Maurice: Dubaï Papers - Les autorités mauriciennes entrent en scène

L'enquête internationale après les révélations du journal l'Obs sur une nébuleuse de corporations et de trusts qui, de Dubaï, ont détourné et blanchi des centaines de millions de dollars s'est encore un peu plus orientée sur Maurice cette semaine. Le Prime Minister's Office a été informé du contenu d'une partie du dossier concernant Maurice, notamment le détournement vers Maurice de 102 millions d'euros (plus de Rs 4 milliards). Le dossier a été référé à l'ICAC pendant que les victimes s'apprêtent à porter une série de plaintes.

L'argent détourné se trouverait dans une banque qui opère à Maurice mais qui est enregistrée à Puerto Rico. À sa tête, un Français résidant à Maurice et proche de l'organisation Whittaker (la Britannique que l'Obs accuse d'être à la tête de la nébuleuse dubaïote).

L'enquête devrait aussi inquiéter une série de Management Companies mauriciennes et même des banques détentrices de licences de la Banque de Maurice car les critères de due diligence et de due source of funds n'ont visiblement pas été respectés.

Cette semaine, l'express a pu consulter une partie de cette volumineuse documentation. Le nom d'une 4e banque mauricienne est apparu dans le dossier.

La State Bank of Mauritius, rappelons-le, a été la première banque citée. Une semaine après que l'express a révélé que la compagnie PS&S dont l'ultime bénéficiaire n'est nulle autre que Geraldine Whittaker, la SBM n'a toujours pas réagi sur l'exercice de due diligence entrepris pour valider l'ouverture de ce compte.