Afrique Centrale: Expulsions collectives d'Angola - L'ONU accuse l'Angola et la RDC de graves violations des droits de l'homme

Par ailleurs, Madame Bachelet a également exhorté le Gouvernement de la RDC à veiller à ce que les rapatriés soient protégés contre les extorsions menées par les forces de sécurité et les violences, en particulier « étant donné l'absence continue de poursuites pour les graves violations des droits humains commises dans la région du Kasaï entre 2016 et 2017 », a-t-elle fait remarquer.

Elle a appelé le Gouvernement angolais à « suspendre les expulsions en cours jusqu'à ce qu'il puisse s'assurer que tous les retours seront effectués dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme de tous les migrants touchés ». « J'exhorte également le Gouvernement à veiller à ce que les forces de sécurité et les autres responsables de violations commises au cours de ces expulsions répondent de leurs actes devant la justice. », a poursuivi la Haut-Commissaire de l'Onu.

« Le droit international et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdisent l'expulsion collective de non-nationaux sans une évaluation individuelle ou d'autres garanties d'une procédure régulière. En expulsant un si grand nombre de personnes en si peu de temps, l'Angola a mis des dizaines de milliers de familles en danger », a déclaré la Haut-Commissaire Bachelet.

A en croire le rapport de l'Onu, « plusieurs migrants ont également affirmé qu'à leur arrivée à Kamako, elles ont été soumises par les forces de défense et de sécurité en RDC à des extorsions et à une imposition de taxes illégales. Il y a eu des allégations de détention arbitraire de retournés ». Certains des migrants sont accueillis par des familles ou dans des abris de fortune mais beaucoup dorment dans les rues, avec un accès insuffisant aux soins de la santé et à la nourriture, de graves pénuries d'eau et un manque d'hygiène adéquate, relève-t-on.

