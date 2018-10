Congo-Kinshasa: L'opposition manifeste pour des élections sans machine à voter

A Lubumbashi, il a été signalé des échauffourées entre la police et les partisans de l'opposition à certains endroits de la ville. Les activités commerciales ont été paralysées dans la commune de la Kenya. Des sources ont également signalé plusieurs arrestations et interpellations à travers la ville, sans qu'on en connaisse le nombre.

En dehors de la capitale Kinshasa, des marches étaient prévues aussi dans les grandes villes de province. Si à Goma et à Bukavu les manifestations ont été encadrées par la police, dans plusieurs autres villes, les marches n'ont pas été autorisées. C'est le cas de Kisangani, Mbuji-Mayi et Kananga, où les forces de l'ordre ont été déployées pour faire respecter l'interdiction.

En fin de journée pourtant, sur son compte Twitter, Felix Tshisekedi, le candidat du parti, a tout de même félicité ses camarades de l'opposition et rappelé l'importance de rester « unis » pour « relever ensemble les défis de la candidature commune, du fichier corrompu et de la machine à voter ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.