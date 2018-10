Comores: Le gouverneur d'Anjouan placé sous mandat de dépôt

« Je pense que c'est une bonne chose que ces insurgés soient aux mains de la gendarmerie française parce que d'habitude, les gens qui traversent, qui vont à Mayotte, s'évaporent dans la nature on ne sait même pas où, a déclaré le ministre. Ils ne sont pas menacés ici. Ils n'ont rien à craindre à partir du moment où il y a un protocole d'accord qui dit que ces insurgés doivent rendre les armes et on leur offre l'impunité. Le protocole reste valable jusqu'à maintenant. S'ils rendent les armes, le protocole va être appliqué donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils bénéficient d'un asile politique. Ils ne sont pas partis à Mayotte avec les armes, ses armes sont ici donc il faudrait qu'ils reviennent nous montrer où elles se trouvent et le protocole sera appliqué. Il n'y a pas de soucis là-dessus. »

