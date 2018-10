Congo-Kinshasa: La machine à voter continue de diviser

"On est en train de transformer la RDC en un vaste champs d'expérimentation. Cette machine n'a jamais été expérimentée quelque part. La Ceni n'est pas le maitre du jeu des élections. Les élections dans tous les pays du monde supposent un minimum de consensus. Et la Ceni doit pouvoir respecter sa propre loi qui ne prévoit pas la machine à voter."

"Chacun opère un choix en appuyant sur la photo. Vous confirmez et la machine vous présente la suite de l'élection des députés nationaux et les candidats apparaissent. Vous choisissez votre candidat. Automatiquement, la machine vous fait passer ensuite à la dernière élection des députés provinciaux. La machine affiche les trois choix opérés."

Le rapporteur de la Commission nationale électorale indépendante (Ceni) explique que son institution a déjà réceptionné un peu plus 12.415 machines à voter dans trois ports : Matadi en RDC, Mombasa au Kenya et Dar es-Salaam en Tanzanie. D'autres livraisons seraient attendues dans les prochains jours.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.