Cameroun: Jean Marc Bikoko - Ne nous faisons aucune illusion

Chez nous à l'Ong Dynamique citoyenne, nous ne nous faisons aucune illusion. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, on n'a aucun espoir. Je pense que le peuple doit prendre ses responsabilités quand on sait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Le peuple doit s'engager à jouer sa partition pour que la démocratie soit pour lui. L'information claire et nette. A moins que le président Paul Biya ne se fasse une extrême violence, en révisant systématiquement son système, en se débarrassant même à 80% de son équipe parce qu'il y a des choses qui avaient été prévues et qui auraient été faisables, si on avait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je prends le cas de la fonction publique.

En 1994, on avait prévu une fonction publique par poste de travail. Chaque agent de l'Etat devait être identifiable par une poste clair. Comment expliquer le fait qu'en 2016, le Cameroun puisse adopter la notion de budget-programme et des années après, le budget-programme ne soit pas exécutoire, parce qu'on ne peut pas le mettre en œuvre sans avoir une fonction publique de poste de travail ?

C'est pour cette raison que malgré la bonne volonté du ministre Motaze qui est en train de vouloir viabiliser le fichier solde, au Cameroun, on peut contourner les dispositifs en toute impunité.

Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Je pense que si c'est la même continuité qui va caractériser le gouvernement de demain, ne nous faisons aucune illusion. Mais comme ils disent qu'ils vont changer, c'est leur engagement, c'est aux Camerounais de les juger. Mais chez les Bassa, un proverbe qui dit que le cadavre qui va se réveiller, on le reconnaît par les yeux. Il n'y a aucun espoir pour le cadavre qui est devant nous.