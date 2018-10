Afrique: Climat - Plaidoyer pour une prise en compte de la recherche

Pour le directeur de l'institut indien pour les droits de l'homme, la transition vers des écosystèmes et la relation entre les mesures d'adaptation et d'atténuation incombent à une bonne gouvernance mais également à la science.

Dans la même veine, la vice-présidente hongroise du Centre pour le Changement climatique et le Développement des politiques d'énergie, Diana Ürge-Vorsatz, a soutenu que la recherche aide à mesurer les impacts liés à l'eau, mais aussi la résiliences des villes et territoires.

"Cette corrélation entre adaptation aux changements climatiques et recherche scientifique, doit être de mise et en synergie", a avancé Abdallah Mokssit.

Aujourd'hui, "la recherche nous a apporté suffisamment d'informations pour ne plus perdre le temps mais également revoir nos ambitions à la hausse pour garantir le bien être des populations et les générations futures", a souligné M. Mokssit.

"Il faut créer des formations et des curricula adaptés au développement des aspects liés aux changements climatiques à partir des paramètres, des modèles et des scénario, tout en tenant compte des incertitudes", a soutenu, Abdallah Mokssit, secrétaire exécutif du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat (GIEC).

Ben Guerir, (Maroc), 26 oct (APS) - La prise en compte de la recherche dans les politiques nationales d'adaptation aux changements climatiques a été réaffirmée vendredi à Ben Guerir à l'ouverture d'une conférence internationale sur les métriques et les techniques d'adaptation sur l'eau, l'agriculture et les villes résilientes.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.