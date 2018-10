Maroc: Les insectes décimés dans la forêt de Porto Rico

M. Lister, de l'université polytechnique Rensselaer dans l'Etat de New York, y est retourné avec un autre biologiste en 2011 et 2012, en utilisant les mêmes méthodes.

Mesurer la population d'arthropodes (insectes, chenilles, araignées...) n'est pas simple, mais une méthode consiste à placer des pièges sur le sol et dans la canopée de la forêt. Les pièges sont des plaques recouvertes de colle. On peut aussi passer des filets des centaines de fois au sol et dans les feuillages. On pèse ensuite la "biomasse" sèche totale capturée.

Après les abeilles et les oiseaux des champs, une étude publiée lundi dans les Compte-rendus de l'Académie américaine des sciences indique que les insectes et autres arthropodes subissent eux aussi des pertes massives, ses auteurs blâmant le réchauffement climatique.

