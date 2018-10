Tunisie: Garder le cap

Cet après-midi, les protégés de Derbal auront à disputer une rencontre importante pour le groupe. Et l'entraîneur Ameur Derbal de confirmer : «Nous voulons confirmer notre victoire méritée à Tunis. Nous comprenons la réaction des joueurs, mais ceci n'explique pas leur grève et la suspension des entraînements. Nos protégés, sont prêts à jouer le jeu cet après-midi malgré la valeur de l'adversaire. Nous avons demandé aux joueurs de garder la tête froide et de ne pas tomber dans la précipitation et le gâchis des occasions».

Des choix probants

Bref, les Aghlabides sont appelés à bien négocier ce match pour améliorer leur capital points. Le staff technique fera probablement confiance aux mêmes joueurs qui ont joué face au ST. En effet, les Bacha, Bouchniba et Hamdi sont en harmonie en défense. En l'absence de Rebaï expulsé face au ST, ce sera le jeune défenseur Harbi qui le suppléera. Pour sa part, Laâouichi est un élément important dans les choix du staff technique. Ses qualités techniques et athlétiques lui permettent de gêner la défense de l'adversaire. Il a montré une harmonie avec Zaïdi, Metiri et Mannaï.

Ces derniers ont été alignés au cours des dernières rencontres. Ces jeunes attaquants ont attiré l'attention grâce à leurs qualités techniques et athlétiques. Cependant, le coach doit faire attention à leur application sur le terrain. Une brillante carrière attend ces jeunes talents à condition d'appliquer les consignes du coach et de travailler sérieusement aux entraînements.

Formation probable:

A. Frioui, Bouchniba, Hamdi, Harbi, Bacha, Traoré, R. Frioui, Mannaï, Metiri, Laâouichi, Zaïdi.