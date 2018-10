Tunisie: Prudence !

Contre le CA, ce sera une autre paire de manches, puisque chaque match a sa vérité. Le staff technique a dû travailler sur les insuffisances constatées ici et là lors du dernier match, notamment au niveau de la relance du jeu. Et là, la responsabilité incombe davantage aux joueurs de l'entrejeu qui sont appelés à plus de rigueur et de cohésion.

Les fans «jaune et noir» espèrent que leur équipe favorite saura se retrouver à cette occasion, d'autant que Yeken, Habbassi, Wattara et les autres bénéficieront à coup sûr de plus d'espaces que lors du match contre l'UST. En outre, on évoluera sur une pelouse qui sied parfaitement aux Cabistes. On doit s'attendre donc à une belle empoignade entre deux équipes qui ont toujours régalé le public de beau football.

Un vrai casse-tête !

La formation nordiste subira probablement quelques changements par rapport à celle qui a affronté l'UST. Les joueurs se valent tellement que Montacer Louhichi aura l'embarras du choix. Il aura la difficile tâche de faire le bon choix. Ce qui n'est pas évident d'autant plus que Saïdi, qui purge sa suspension, se retrouve parmi les convoqués. Dans tous les cas, l'entraîneur cabiste tranchera et décidera de son onze de départ suivant la stratégie qu'il compte adopter.

C'est ainsi que l'on verra probablement Habib Yeken et Sahraoui (ou Jabbari) occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense alors que Bousnina et Mejri formeront l'axe central.

Saïdani et Cissé en ballottage

A l'entrejeu, compartiment où se décidera vraiment l'issue de la partie, Saïdani (ou Cissé) et Darragi évolueront comme milieux défensifs derrière Habbassi et Maâouani (ou Ben Choug) appelés à servir Wattara et Ounalli qui constituent le duo d'attaque. Quant à Youssofa, Saïdi et les autres, ils attendront une opportunité...

Formation probable

Thamri, Habib Yeken, Sahraoui (Jabbari), Bousnina, Mejri, Saïdani (Cissé), Darragi, Habbassi, Maâouani (Ben Chung), Ounalli et Wattara (Médina).