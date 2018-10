Tunisie: Le salut passe par Darragi !

En faisant revenir Chiheb Ellili, les responsables clubistes ont pensé sans doute confier l'équipe senior de football à un technicien qui connaît déjà l'effectif et l'ambiance au sein du club pour l'avoir entraîné il y a un peu plus d'un an. Sauf que la première sortie officielle à la tête de l'équipe pour son come-back s'est soldée par une défaite devant le CSS sur le score de 2-0. Et ce n'est toujours pas un bon signe que la première d'un entraîneur à la tête d'une équipe commence par d'une contre-performance d'autant que Chiheb Ellili paraissait à Sfax un peu perdu dans ses idées.

La meilleure défense, c'est l'attaque

Avoir une défense fébrile est le pire cauchemar pour un entraîneur. C'est malheureusement le cas de Chiheb Ellili dont les trois défenseurs axiaux, Bilel Ifa, Fakhreddine Jaziri et Sami Hammami, n'arrivent toujours pas à synchroniser leur jeu collectif.

Quand on sait qu'Ahmed Khalil est absent pour encore trois semaines, que les deux attaquants Sasraku et Compaoré ont toujours de la peine à scorer, la solution pourrait venir des pieds d'Oussama Darragi, incorporé en cours du jeu face au CSS et qui a apporté une plus-value à l'animation offensive. Sa titularisation cet après-midi apporterait de l'énergie à la ligne d'attaque.

Tout à l'heure, et malgré les absences enregistrées dans son effectif, Chiheb Ellili doit trouver la bonne formule tactique, le onze le plus performant du moment, pour éviter de concéder une deuxième défaite d'affilée. Ce serait déjà une bonne performance en soi. Car l'urgence du moment pour le CA, c'est d'arrêter l'hémorragie des mauvais résultats.