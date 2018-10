Maroc: "Conversation with", nouveau concept de rencontres avec des grands noms du cinéma mondial au FIFM

La 17ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tiendra du 30 novembre au 8 décembre 2018, propose un nouveau concept de rencontres avec des grands noms du cinéma mondial à travers le cycle "Conversation with", ont annoncé mercredi les organisateurs dans un communiqué.

A travers le cycle "Conversation with", le Festival propose un nouveau concept de rencontres avec de grands noms du cinéma mondial, expliquent les organisateurs, soulignant qu'après avoir assisté à une série de Masterclass durant les précédentes éditions, public, médias et professionnels du cinéma sont désormais invités à une conversation libre, un moment privilégié d'échange et d'interaction avec de grandes personnalités du cinéma mondial.

Sept personnalités ont ainsi confirmé leur participation à ce rendez-vous "phare" de la 17ème édition du FIFM, selon le communiqué.

Il s'agit du réalisateur américain Martin Scorsese, de l'acteur légendaire Robert De Niro, du réalisateur, romancier et producteur mexicain Guillermo Del Toro, du cinéaste et artiste française, d'Agnès Varda, du cinéaste égyptien Yousry Nasrallah, du réalisateur, scénariste et producteur roumain, sacré "Palme d'or" à Cannes en 2007, Cristian Mungiu, ainsi que du délégué général du Festival de Cannes et directeur de l'Institut Lumière de Lyon, Thierry Frémaux.

"Je suis heureux de revenir au Maroc, un pays dont je me sens si proche, et de participer à une nouvelle édition du Festival du film de Marrakech. Je suis impatient de retrouver de vieux amis, d'en rencontrer de nouveaux et de regarder quelques films dans le cadre de ce festival qui sera toujours cher à mon cœur", a déclaré Martin Scorsese en réaction à ce nouveau format. En installant ce nouveau rendez-vous cinématographique majeur, le Festival international du film de Marrakech s'affirme plus fortement comme un espace d'expression, d'échange et de réflexion autour du 7ème art, souligne la même source.