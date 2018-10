Tunisie: Les cartes en règle

Après les grèves en série de ses joueurs auxquels il n'a pas hésité à donner raison, le Groupement chimique a volé à son secours, lui débloquant une partie importante de la subvention annuelle allouée.

Du coup, le calme est revenu dans le camp de la «Zliza», comme par miracle avant cet important match, qualifié de duel de la saison, avec la «Stayda». Joueurs et staff technique ont reçu une part importante de leurs arriérés et, pour les motiver davantage et leur faire oublier les dures semaines écoulées, Ghassen Marzouki leur a promis une prime royale de trois mille dinars en cas de victoire.

Lotfi Sellimi, qui a failli baisser les bras, peut cette fois négocier ce match de la saison sur du velours et avec plein d'atouts et d'arguments pour ne pas décevoir les fans «rouge et noir» qui viendront en masse le soutenir. «Nous avons passé quelques jours de mise au vert à Gafsa pour éloigner les joueurs de la pression d'avant-match et mettre les ultimes retouches à la formation de départ et à notre plan de jeu, affirme-t-il.

Le résultat du derby a toujours influencé le reste du parcours. Un véritable tremplin pour le vainqueur et un mauvais coup d'arrêt pour le vaincu. Nous avons l'avantage du public et c'est le détail principal qui jouera à coup sûr en notre faveur et qui nous donnera le véritable coup de pouce pour l'emporter. Ce ne sera pas du gâteau face à un voisin habité du même souci que nous, ce sera très dur, mais nous sommes prêts à tous les niveaux pour relever ce challenge déterminant, voire décisif».

Guechi et Zrelli dans le doute

Ce que le coach de l'ASG ne dit pas et préfère cacher, pour ne pas entacher le moral de sa troupe, c'est que le compartiment défensif continue à le chiffonner, notamment au niveau de sa charnière centrale. La paire habituelle Ali Abdelaziz Guechi-Houssem Zrelli est encore dans le doute pour des raisons de santé et c'est le jeune Firas Ghouma qui est encore une fois pressenti pour être aux côtés de Alaâddine Bouslimi reconverti, par obligation, d'arrière latéral gauche en défenseur central. Ce n'est pas la solution de rechange idéale mais il n'y a pas d'autre choix.

La meilleure option de pallier cette principale lacune défensive, c'est de soulager l'arrière-garde et de lui éviter une pression constante et trop forte qui peut la pousser à la faute en jouant avec un bloc moyen, voire haut afin de maintenir l'adversaire dans sa base arrière et l'empêcher de sortir de sa zone et de prendre l'initiative et le monopole du jeu.

Surtout que côté volet et arguments offensifs, Lotfi Sellimi a plus d'une carte et plus d'un joker en main avec le trio de feu Seïfeddine Jerbi-Ahmed Khalil Moulay-Abdallah Soudani et des suppléants de qualité, tels que Zouhaïer Attia, Alaa Abdelwahed et la toute dernière trouvaille Zakaria Mekki enfin qualifié. Pour l'ASG, la meilleure défense sera donc l'attaque avec l'espoir que ce sera un choix payant.