Maroc: Le président de la Chambre des représentants reçu par le ministre portugais des Affaires étrangères

Dans le cadre de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue actuellement à Lisbonne, à l'invitation de son homologue portugais, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie portugaise, Augusto Santos Silva.

Lors de cette rencontre, M. El Malki a souligné l'importance de la valorisation des relations culturelles entre les deux pays méditerranéens à travers le développement de l'enseignement de la langue portugaise par la mise en place de centres culturels en tant que structures de proximité. «Le Maroc est historiquement lié aux pays d'Afrique centrale et de l'Ouest qui ont en partage l'utilisation de la langue portugaise et pourrait apporter sa contribution, en tant qu'observateur, aux rencontres de la Communauté des pays de langue portugaise », a-t-il fait observer.

Concernant la question migratoire, M. El Malki a fait remarquer que le Maroc contribue à une gestion concertée de cette problématique avec l'Union européenne, dans le cadre du respect de sa souveraineté, en régularisant des milliers de migrants, essentiellement d'Afrique subsaharienne, en soulignant que les autres pays du versant Sud de la Méditerranée pourraient fait montre d'autant d'ouverture solidaire face à la déferlante migratoire.

S'agissant de la question nationale, le président de la Chambre des représentants a salué les efforts méritoires consentis par le Secrétaire général des Nations unies António Guterres, en regrettant le manque de volonté politique chez la principale partie à ce différend de parvenir à une solution politique. «Le Portugal qui a toujours observé une position de neutralité positive sur cette question, pourrait contribuer à préparer les conditions optimales pour la reprise du dialogue et le rétablissement de la confiance, sur la base de l'intégrité des territoires et de l'unité des peuples", a-t-il précisé.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères portugais a regretté, à son tour, le manque de dialogue entre les parties prenantes sur la question. « Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont des relations avec l'Union européenne plus étroites que celles qu'ils entretiennent entre eux », a-t-il déploré. Il estime qu'il serait utile d'organiser un dialogue UE -Maghreb sur la question « pour parvenir à une solution négociée et acceptable pour toutes les parties(...). Le Portugal est du côté des solutions et non des problèmes. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'amis. Au nombre desquels, le Maroc est un allié important du Portugal en matière de lutte contre le terrorisme ». Il a salué, dans ce sens, le rôle primordial de Sa Majesté le Roi pour la promotion et l'affirmation d'un islam modéré.

Au terme de cette entrevue, le responsable portugais a confirmé la participation d'une délégation de haut niveau à la Conférence des Nations unies sur la migration prévue à Marrakech, en décembre prochain.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne

Séance plénière lundi consacrée à la politique générale

La Chambre des représentants tiendra, lundi, une séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale, auxquelles répondra le chef du gouvernement.

Cette séance qui débutera à 15H00, se tient conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution et au règlement intérieur de la Chambre, indique vendredi un communiqué de cette institution.