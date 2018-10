Maroc: Les confessions de Kendji Girac

Si aujourd'hui, Kendji Girac est l'un des artistes les plus en vogue de sa génération avec de nombreux succès musicaux et des milliers d'albums vendus, le chanteur âgé de 22 ans a essuyé diverses critiques en raison de sa culture.

Avant de décrocher la victoire dans l'émission The Voice en 2014 et ainsi représenter la communauté gitane à travers la musique, l'interprète de Color Gitano a été victime de nombreux clichés. Invité sur le plateau de l'émission Clique (Canal +), Kendji Girac a confié avoir été la cible de préjugés : "On se sent ciblés, a-t-il constaté. On a peur de faire quelque chose. On se sent tout le temps regardés. Voilà pourquoi dans les magasins, à l'époque, on regardait à droite, à gauche. Le vigile pensait que tu voulais juste voler. Et il te suivait quand tu étais dans le magasin jusqu'à ce que tu partes (... ) Combien de fois, on me suivait avec ma mère à chaque fois. Alors qu'on ne volait pas."

Un triste constat pour l'artiste qui espère cependant avoir contribué à l'évolution des mentalités au sujet de la culture gitane : "Tous les Gitans maintenant, quand je les croise, se rendent compte que j'ai vraiment changé l'image et même eux maintenant, ils essaient de rester un peu plus tranquilles, a-t-il poursuivi.

Et même les gens ont compris qu'il n'y avait pas que des mauvais, qu'il y avait beaucoup de musique, de gens sympas qui veulent s'instruire, qui veulent évoluer". Fier de ses origines, heureux d'avoir voyagé à travers la France aux côtés des siens, Kendji Girac s'inspire toujours de cette culture pour ses chansons. C'est peut-être ça, le secret de sa réussite.