Cote d'Ivoire: Rencontre à Daoukro - Bédié demande aux élus du parti de « demeurer courageux »

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a reçu les élus de son parti aux élections municipales et régionales du 13 juin 2018. C'était, ce vendredi 26 octobre 2018, à Daoukro. Il faut noter que le Pdci a remporté 50 communes sur 201 communes que compte la Côte d'Ivoire. Au niveau des Régions, le Parti a gagné six (6) régions sur 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Ci-dessous le l'allocution intégrale du président Bédié.

Allocution du président Bédié

« C'est avec beaucoup de joie et de fierté que je vous reçois, ce jour, à Daoukro pour vous féliciter après vos brillantes élections aux scrutins du 13 octobre 2018. Lesquels scrutins se sont déroulés dans un environnement hostile. Vos succès respectifs témoignent éloquemment que notre organisation politique se porte bien, comme l'a si bien indiqué le chef du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA à travers des statistiques énoncées. J'ai également écouté avec attention l'exposé relatif aux différents recours introduits par les candidats spoliés de leur victoire.

Grâce à votre détermination et à votre engagement sur le terrain, combinés au sursaut de nos militants, le PDCI-RDA a pu et a su faire face aux diverses tentatives de spoliation de nos victoires dans les zones acquises. Je voudrais, également, vous féliciter d'avoir su faire honneur, par vos victoires, à notre légendaire logo, objet de convoitise et d'utilisation frauduleuse par les candidats du parti RHDP-Unifié. Ils espéraient, tant par ces manœuvres, tirer profit de la confusion que cela créerait dans l'esprit de nos militants.

Ces victoires nous les devons aussi à nos militants, nos sympathisants et aux Ivoiriens qui épousent, jour après jour, notre idéal sociétal. Cela s'est traduit par des victoires dans des zones, jusque-là, acquises à nos adversaires. Je formule le vœu que vos victoires puissent constituer une source de motivation et d'engagement pour ceux des nôtres qui seront appelés à compétir à nouveau, après l'annulation des votes du 13 octobre 2018. Et ceux pour lesquels le collège électoral sera convoqué après examen des différents recours par la chambre administrative de la cour suprême.

Par ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma confiance aux instances judiciaires, en charge de l'examen des différents contentieux électoraux, de bien vouloir rétablir la vérité des urnes et le choix du peuple, qu'ils sauront rétablir là où les résultats en faveur de nos candidats ont été purement et simplement inversés par la Commission Électorale Indépendante au profit pour la plupart des candidats du Parti Unifié RHDP.

Enfin, je lance un appel solennel aux élus que vous êtes, de demeurer dignes, courageux et déterminés pour votre conviction et appartenance aux idéaux du PDCI-RDA. Il ne faut surtout pas céder aux divers chantages, manipulations et pressions de débauchages exercés par le gouvernement et par les hauts responsables du Parti Unifié RHDP.

Recevez cet appel comme une ardente obligation d'action pour notre marche harmonieuse vers la concrétisation de notre objectif majeur qui est la reconquête du pouvoir d'Etat en 2020.

Je vous remercie !!!

Longue vie au PDCI-RDA

Henri Konan Bedie

Président du PDCI-RDA