Tunisie: Le Kef, Terre d'amour et d'art

Venue de la société civile, une initiative ambitieuse s'attelle depuis plusieurs mois à travailler sur la région du Kef. En réponse entre autres aux enjeux de la décentralisation économique et culturelle actuels, le projet «Siccaveneria» mené par l'Association Culture et Développement «ACD» et soutenu par Tfannen-Tunisie Créative- veut faire du marketing territorial dans la région du Kef.

«Siccaveneria» est en fait un rappel de l'ancien nom romain de la région du Kef, la ville où s'installa le camp de Vénus, déesse de la beauté et de l'amour.

Ce projet a pour objectif de booster l'attractivité de la région du Kef, la promotion de son potentiel touristique et culturel ainsi que la digitalisation de son patrimoine matériel et immatériel.

C'est dans ce cadre que se tiendra aujourd'hui samedi 27 octobre à la maison de la culture de Kalaat Senan un colloque autour du site de la Table de Jugurtha «Potentiel et perspectives de développement».

«Siccaveneria Relax»

«Siccaveneria, Land of love and Art» (Siccaveneria, terre d'amour et d'art) est le label choisi par l'Association Culture et Développement pour Le Kef. L'animation de ce label régional se fera, promettent les initiateurs du projet, à travers des démarches multiples de professionnalisation de l'offre de service touristique de la région et le lancement de produits locaux et du terroir «Siccaveneria Relax» et «Siccaveneria Delight».

«La labellisation constitue, en effet, un levier puissant de différenciation compétitive. Les efforts déployés par la région du Kef ces dernières années ont été importants mais la région accuse toujours, malgré ses indéniables atouts, un important retard sur le plan économique notamment sur des secteurs porteurs tels que le tourisme alternatif et culturel. Nous pensons que coordonner l'action locale autour du label régional est un enjeu primordial pour Le Kef afin de conforter le développement de l'économie locale», précise Ramzi Jebabli, directeur du projet.

D'autre part, la digitalisation du patrimoine matériel et immatériel du Kef sur une plateforme dénommée «Siccaveneria.com» offrira une vitrine à la politique marketing de la région. Ce volet ambitionne de réunir et de structurer les informations nécessaires sur les caractéristiques historiques et culturelles de la région, sur le patrimoine, les produits locaux et du terroir, les avantages comparatifs par rapport à des sites historiques au niveau national et de valider entre autres une présence et une intégration plus forte dans les réseaux sociaux.