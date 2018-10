Tunisie: La fugue chorégraphiée

Karine Dahouindji, Alizée Duvernois, Marion Jousseaume, Damien Sengulen, Anaïs Vignon, des danseuses et danseurs à l'aube de leur carrière qui ont eu, grâce au programme d'accompagnement de jeunes talents : «Talents Adami Danse», l'opportunité de travailler avec deux chorégraphes de renom.

L'Adami est une structure associative française qui conçoit, produit et développe, depuis 25 ans, des opérations mettant en lumière le métier d'artiste-interprète. Dénichant et fédérant des talents dans divers domaines artistiques : cinéma, théâtre, musique, danse, cirque, etc. pour leur offrir l'opportunité de prendre part à des manifestations de renommée internationale et de développer leur réseau professionnel.

Des milliers d'artistes ont bénéficié d'un accompagnement, d'une direction et d'un soutien artistique leur permettant d'exprimer leur talent dans des conditions optimales.

Ils ont été sélectionnés et dirigés cette année par Béatrice Massin et Pierre Rigal. La première qui dirige la compagnie Fêtes galantes, est une référence de la danse baroque qu'elle confronte à des styles contemporains. Rigal, directeur de la compagnie Dernière Minute, est un ancien athlète de haut niveau, touche-à-tout et aux influences multiples. Deux univers, deux sensibilités différentes qui se rencontrent pour façonner ce sublime grand écart chorégraphique au travers de deux créations bien distinctes, autour d'une thématique commune : La Fugue.

Ce travail réunit, également, Evelyne Rubert pour la conception de la lumière, Anouk Cazin pour la conception des costumes, Emmanuel Nappey pour le montage sonore et Mélanie Chartreux pour la collaboration artistique.

A découvrir.