Maroc: Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Assemblée de la République du Portugal et la Chambre des représentants

Habib El Malki s'entretient avec son homologue portugais

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de l'Assemblée de la République du Portugal (Parlement), Eduardo Ferro Rodriguez, ont signé, jeudi à Lisbonne, un mémorandum d'entente, en vue d'approfondir davantage la coopération bilatérale.

En vertu de ce mémorandum, les parties s'engagent à contribuer, sous leur compétence, au développement des liens politiques, économiques, culturels et scientifiques entre le Portugal et le Maroc.

Les deux parties conviennent d'échanger les informations sur les bonnes pratiques en termes du processus législatif, conformément à leurs systèmes législatifs respectifs, et de collaborer au développement d'initiatives d'ouverture de l'institution parlementaire à la société, tout en mettant l'accent sur la mise à disposition de plateformes numériques de participation et d'autres mécanismes de diplomatie publique et le contact avec les citoyens.

Elles s'engagent également à encourager l'échange d'expériences et à promouvoir la connaissance mutuelle, notamment par le biais de l'échange de visites entre les délégations parlementaires et des réunions bilatérales qui facilitent l'interaction entre les commissions et les groupes d'amitié compétents dans tous les domaines définis d'un commun accord, ainsi que par le biais du développement conjoint de séminaires et d'initiatives culturelles sur des sujets d'intérêt commun, visant à renforcer les liens interparlementaires.

Elles conviennent aussi de se réunir tous les deux ans, en alternance à Lisbonne et à Rabat, et l'ordre du jour sera proposé par la partie qui accueille la réunion, de renforcer l'échange de points de vue, les consultations réciproques et de se concerter au niveau multilatéral.

A signaler, par ailleurs, que Habib El Malki, a fait part, jeudi à Lisbonne, de la détermination du Maroc et du Portugal à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales.

Dans un communiqué commun publié à l'issue d'entretiens entre les présidents des deux institutions législatives, les deux parties se sont engagées à institutionnaliser l'échange de bonnes pratiques parlementaires, l'interaction entre leurs groupes d'amitié respectifs, et à se réunir tous les deux ans, alternativement à Lisbonne et à Rabat.

Au cours de cette séance de travail, les deux responsables ont passé en revue les différents aspects de la coopération entre les institutions législatives des deux pays, ainsi que les moyens susceptibles de la consolider davantage,

La visite de Habib El Malki à Lisbonne intervient suite à une visite de travail et d'amitié que le président de l'Assemblée de la République avait effectuée à Rabat en février 2018, fait savoir la même source.

Pour donner corps à leur volonté commune de porter leur collaboration institutionnelle au niveau des relations historiques qui ne cessent de se renforcer, les deux responsables ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente, à travers lequel les deux institutions s'engagent notamment à institutionnaliser l'échange de bonnes pratiques parlementaires, relève le communiqué.

Au terme de ces entretiens, Habib El Malki a déclaré à la MAP que sa visite au Portugal constitue l'occasion de rappeler les racines historiques liant les deux pays, notamment les volets humain et culturel.

Elle a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'accord entre les deux institutions législatives qui "contribuera à donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales", a-t-il souligné. L'accent a été également mis sur l'activation du groupe d'amitié et l'organisation chaque 2 ans d'un forum parlementaire entre les deux institutions législatives, a poursuivi Habib El Malki.

"Nous avons constaté l'intérêt des parlementaires aux différentes actions initiées par le Maroc", s'est-il félicité, notant que cette visite était une occasion de faire connaître les réalisations du Maroc en matière d'édification de l'Etat de droit, sur la base du respect des droits de l'Homme, notamment suite à la Constitution de 2011.

Il a été également convenu de la tenue d'une séance de travail au début du mois de décembre prochain, à travers l'invitation du groupe d'amitié maroco-portugais à visiter le Maroc.

Quant au président de l'Assemblée de la République (Parlement), Eduardo Ferro Rodriguez, il s'est félicité de la visite de Habib El Malki, se disant honoré de le recevoir au Parlement du Portugal.

Il a, par ailleurs, rappelé sa dernière visite effectuée à Rabat qui a été "bénéfique à tous les niveaux", notant que ce genre de visites va contribuer au renforcement des liens entre les deux pays.

Communiqué final

Le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, M.Ferro Rodrigues et son homologue marocain le Président de la Chambre des Représentants, M. Habib El Malki ont tenu, ce matin, une réunion de travail lors de laquelle ils ont passé en revue les différents volets de la coopération entre les deux assemblées et les deux pays ainsi que les moyens susceptibles de la consolider davantage.

La visite de M. El Malki à Lisbonne intervient suite à une visite de travail et d'amitié que le Président de l'Assemblée de la République avait effectuée à Rabat en février 2018.

Pour donner corps à leur volonté commune de porter leur collaboration institutionnelle au niveau des relations historiques qui ne cessent de se resserrer entre les deux pays et les deux peuples, les deux responsables ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente à travers lequel les deux assemblées s'engagent à institutionnaliser l'échange de bonnes pratiques parlementaires, l'interaction entre leurs groupes d'amitié respectifs, à renforcer leur concertation au niveau bilatéral et multilatéral et à se réunir tous les deux ans, alternativement à Lisbonne et à Rabat.