Maroc: "Kilikis, la cité des hiboux" primé au Festival Cinéalma en France

Les personnages, dont les chemins et les destins se sont séparés, n'ont que le lieu en commun. Le destin leur a tout de même appris qu'en réalité "la cité des hiboux" n'est qu'une grande prison où tout le monde y est incarcéré, gardiens et détenus.

"La cité des hiboux" relate l'histoire d'un groupement d'habitations réunissant familles et gardiens d'un centre de détention secret. Niché entre les montagnes du Haut Atlas, l'existence de ce lieu est restée longtemps ignorée, jusqu'au début des années 1990. Les gardiens, qui y habitent, consument leur temps à assurer, à tour de rôle, la surveillance des lieux, en longeant chaque jour un pont suspendu sur un ravin profond et reliant le douar à la prison de la citadelle.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.