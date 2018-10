Maroc: Le Souverain reçoit le PDG du groupe Renault

Le secteur automobile au Maroc enregistre actuellement un taux d'intégration locale de plus de 50% et emploie 85.000 personnes.

En 2007, la SOMACA avait exporté son premier véhicule "Made in Morocco". Depuis lors, c'est devenu une véritable plateforme d'exportation, puisque plus de 60% de sa production est destinée à l'export.

Avec ce doublement de la production de la SOMACA, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500.000 véhicules par an, dont 340.000 produits à l'usine de Tanger, et ce dans le cadre du Programme d'accélération industrielle.

S.M le Roi Mohammed VI a reçu jeudi au Palais Royal de Marrakech, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy et le président directeur général du groupe Renault, Carlos Ghosn.

