Afrique: Afrobasket 3×3 - Togo - Madagascar dans le groupe de Togo et Burkina FasoSerge Rasanda

Concernant la préparation, les présélectionnés ont suivi une semaine d'entrainement intensif mais interrompu par le championnat national N1A. «Nous avons travaillé la vitesse d'exécution, l'agressivité en défense et l'adresse... Nous reprendrons ce lundi et poursuivrons le renforcement de ces trois points», a confié l'entraineur national, Jean de Dieu Randrianarivelo, dit Deda.

La délégation sera, comme l'an passé, dirigée par le même responsable de la commission du basketball de masse au sein de la fédération, Rina Randrianarison. D'après une source auprès de la gendarmerie, «l'élève gendarme ne peut pas interrompre la formation élémentaire toutes armes qui dure en tout 90 jours... et une libération temporaire ne dépasse pas les 72 heures... De plus un stagiaire ne peut pas se libérer avant la cérémonie du sous le drapeau prévue le 4 décembre».

Arnol Solondrainy, meilleur marqueur du club 2BC Vakinanakratra a aussi confirmé sa place dans la sélection. Et le sixième membre de la présélection, appelé pour la première fois la pièce maitresse de l'ASCB, Livio Ratianarivo, ancien coéquipier d'Elly, Zezy et Ricky. La liste des quatre retenus sera dévoilée ultérieurement. La répétition des poules a été aussi dévoilée hier lors de la même conférence de presse.

La sélection est à ossature GNBC car quatre des présélectionnés sont tous de ce club du Vakinankaratra, en l'occurrence Mandimbison Fabrice et les trois anciens joueurs de l'ASCB Boeny, entre autres Elly Randrimampionona, Rick Ley Loubacky dit Ricky et Amed Rakotoson alias Zezy. Ils ont tous déjà formé la selection de la première édition de l'an passé où la Grande île a fini à la troisième place avec la médaille de bronze.

Cinq sur les six appelés ont, jusqu'à hier, répondu à l'appel de la fédération. Le pilier de l'équipe, l'élève gendarme, Elly Randriamampionona qui est actuellement en formation n'a pas eu l'autorisation de libération temporaire. Pour rappel, Elly avait été élu deux fois meilleur joueur du continent de cette discipline, lors l'édition inaugurale au Togo et en juillet lors de la phase qualificative sur le sol malgache.

Et le groupe C est constitué de l'Ouganda, du Nigeria, pays champion en titre et du Cap Vert. L'équipe féminine malgache a raté de peu la qualification et ne figure pas parmi les douze pays qui joueront la phase finale au Togo.

La poule A est composée de l'Égypte, vainqueur du championnat qualificatif dans la capitale malgache, avec le Mali et le Benin. La Côte d'Ivoire, vice championne de la première édition, se trouve en tête du groupe B en compagnie de la Mauritanie et la RD Congo.

La phase finale de ce rendez-vous continental se tiendra du 9 au 11 novembre à Lome, Togo. Après les deux phases qualificatives à Madagascar et au Benin, douze équipes nationales disputeront la phase finale à Lomé chez les hommes, comme chez les dames. Madagascar sera dans le groupe B avec le Togo, le pays hôte et le Burkina Faso.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.