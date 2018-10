Ile Maurice: Abris gérés par Asha Guness - Une enquête révèle des «choses choquantes»

L'on tient à faire ressortir que les enquêteurs ont pu se procurer certains documents grâce au coup de main des «whistleblowers». «Ce n'est pas Asha Guness, à qui on avait demandé des documents, qui nous les ont refilés. Notre demande, faite il y a plus de deux mois, est toujours restée lettre morte. Pourtant, il s'agit d'une organisation qui a signé un contrat avec le gouvernement», fait-on valoir.

Les documents en question révèlent des choses «choquantes». Mais on ne saura pas plus à ce stade. «On a l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore. Tout était centré autour d'Asha Guness, la directrice d'alors de la VSO», dit-on. Il nous revient que l'enquête sera bouclée dans deux semaines et le rapport sera ainsi prêt d'ici la fin de novembre.

Trois mois après avoir initié son enquête sur les abris gérés par Asha Guness, le bureau de l'Ombudsperson for Children a enfin pu mettre la main sur quelques documents concernant la Vedic Social Organisation (VSO). Organisation qui, sous la direction d'Asha Guness, dirigeait trois abris pour mineurs. Ceux-ci ont, tour à tour, été fermés par le ministère de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être familial suivant des allégations de maltraitance sur enfants.

